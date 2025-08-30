San Sadurniño acolle o seu tradicional trofeo de fútbol

Este domingo 31 se celebra no campo da piscina o Trofeo de Fútbol Concello de San Sadurniño, cun partido feminino entre a SD O Val B e as Discalzas SD Cedeira, e outro masculino no que volverase vivir o derbi co enfrontamento entre o CF San Sadurniño e a UDC Narahío.
Un cambio introducido en 2023 foi o de que o trofeo reflicta o compromiso municipal coa igualdade e, por esta razón, todas as edicións dispútanse desde aquela a dous partidos, un feminino e outro masculino.
O trofeo municipal abrirase no campo da piscina ás 16:30 horas co partido feminino entre a SD O Val B e as Discalzas de Cedeira, rivais no Grupo 1 da Terceira División Galega. Os dous partidos ligueiros que xogaron na temporada 2024/2025 saldáronse con cadanseu marcador a cero, sinal de que se trata de equipos con forzas semellantes, tal e como refrenda tamén que ambos quedasen relativamente próximos na metade da táboa clasificatoria. Esa igualdade será, seguramente, un dos factores determinantes para que o domingo poidamos asistir a un espectáculo futbolístico moi intenso e entretido.
O seguinte partido comezará ás 19:30 horas co gran derbi entre o CF San Sadurniño e a UDC Narahío. Os dous equipos locais, que militan na liga zonal de Ferrol da Segunda Futgal, encóntranse preparando a temporada 25/26 con numerosas incorporacións que cómpre axeitar aos cadros e as estratexias. O ano pasado non se enfrontaron no trofeo, pero si nunha liga moi exitosa para o San Sadurniño, que rematou segundo, e algo menos favorable para o Narahío, sexto na clasificación. No partido ligueiro de ida, o Narahío perdeu na casa por 0 goles a 1 fronte á escuadra laranxa. Na volta, o Sansa repetiu victoria cun contundente 3-0.
Así as cousas, o partido deste domingo promete ser, coma sempre, de alta voltaxe (deportiva), habida conta da rivalidade histórica entre as dúas formacións e o desexo da UDC de non encadear unha nova derrota.