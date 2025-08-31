Suspendido el concierto de la orquesta Panorama City debido a condiciones meteorológicas adversas

Según informa el concello de Ferrol el concierto de la orquesta Panorama City previsto para la medianoche de este domingo, después de los fuegos de Amboage, en el muelle de Curuxeiras, en el marco de las fiestas de verano tuvo que ser suspendido debido las condiciones meteorológicas adversas, que impidieron ya desde por la mañana la instalación del escenario propio del espectáculo.

La actuación, enmarcada en las fiestas de Ferrol, sería el broche a las celebraciones, tras la proyección de drones y los fuegos de San Ramón, también en la zona portuaria. No obstante, estos espectáculos visuales siguen manteniéndose según la previsión inicial (23.30 y 23.45 horas, respectivamente), dado que para esas horas la estimación apunta la que no habrá impedimento para realizarlos.

A primera hora de la mañana, los cuatro camiones que conforman el convoy de la orquesta estacionaron en la explanada del muelle, pero las rachas de viento no permitieron desplegar el escenario. Los técnicos de la orquesta, en coordinación con los de seguridad del Ayuntamiento, determinaron finalmente la imposibilidad de desarrollar el espectáculo, por lo que se tratará de buscar una fecha alternativa.