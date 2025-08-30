O Océano Surf Museo amplía a súa colección con material doado por Sarah Almagro

O Océano Surf Museo vén de ampliar a súa colección. Coincidindo coa celebración da 38 edición do Abanca Pantín Classic Galicia Pro, a surfista malagueña Sarah Almagro, catro veces campioa de España de surf adaptado na modalidade Prone 2, actual campioa de Europa e campioa do mundo no 2023 oficializaba a doazón de distintas pezas ao espazo expositivo, que gana en igualdade e inclusión ao estrear vitrina dedicada á súa figura.
Aproveitando o seu paso pola proba do Para Surf League en Pantín, na que acadou unha nova vitoria, o alcalde de Valdoviño, Alberto González, e a propia deportista subscribiron o acordo polo que Almagro doa distinto material deportivo para a súa incorporación á exposición permanente do primeiro museo dedicado ao surf de España.
A colección loce xa o casco empregado e asinado pola rider, que se convertía nunha deportista de elite tras perder as súas mans e súas pernas, a causa dunha meninxite meningocócica, e precisar ademais un transplante de ril; o neopreno, adaptado ás súas necesidades, que utilizou nalgúns dos grandes momentos da súa carreira deportiva, como a confirmación como campioa da ISA World Parasurfing no 2023 ou o subcampionato do 2024; ademais de varias quillas dedicadas.
A colaboración, segundo apunta a técnica do museo, fraguouse no primeiro trimestre do ano, cando con motivo do 8M o OSM puxo o foco na carreira e na capacidade de superación desta moza de 25 anos, auténtica embaixadora do
Pantín Classic.
Con estas novidades o museo avanza na incorporación de nomes femininos á súa colección, e estrea espazo dedicado ao surf adaptado subliñando o feito de que, tal e como reza a dedicatoria de Sarah Almagro, “o surf non entende de límites”.