David Bustamante en Ferrol: emoción, lembranzas e música 

Joaquín Enríquez / Xiana Ruíz-A choiva non foi impedimento para que Ferrol recibise con agarimo a David Bustamante, que chegou á cidade coa ilusión de reencontrarse cun lugar que ten un valor moi especial para a súa familia. “Hace 50 años, en el 74, mi padre hizo la mili aquí en el Cuartel de Instrucción. Por lo que Ferrol para nuestra familia, es una ciudad muy especial«, compartía o artista cun sorriso nostálxico, lembrando as anécdotas que lle contaba o seu pai durante os 18 meses que pasou destinado en Ferrol. “Venir aquí es muy emotivo, vine hablando con él y me contaba sus historias ferrolanas”, confesou.
A pesar da choiva o artista cántabro bromeaba coa prensa que estaba acostumado «nosotros nacemos con musgo en los hombros hombros» polo que animaba a todos os ferroláns a que acudiran á Praza de Armas: «se podrán arrepentir si no vienen, va a ser una noche innolvidable, se lo prometo»
Bustamante presenta nesta xira “Inédito Tour” unha serie de cancións que en palabras do artista están «producidas con mucho mimo, cocinadas a fuego lento como los buenos guisos de antes».
«Si hoy pudiese estar Andrés Suárez aquí daríamos la sorpresa»
Desde Galicia Ártabra non quixemos deixar de preguntarlle sobre posibles colaboracións con artistas galegos, e a súa resposta non deixou lugar a dúbidas: “Con Suárez. Con Andrés, que es muy amigo mío y además escribimos canciones juntos. Dos temas del disco los compusimos con el. Es una persona que admiro mucho, un grandísimo cantante y alguien de esta tierra a quien le tengo mucho cariño». Confesou ademáis que «si pudiese estar hoy aquí daríamos la sorpresa»
Con esa declaración de amor á terra galega á nosa cidade e a promesa dunha velada inesquecible, deixamos A David que se prepare para que suba ao escenario da praza de Armas onde hai fans chegados dende diferentes puntos de España agardado dende primeira hora da tarde.
E si, a pesar da choiva, Bustamante non podia deixar de ofrecer o seu concerto. Unha praza chea de público que aguantaba estoicamente a lixeira choiva, moitos con paraugas ….. e o de San Vicente de la Barquera chegou e venceu….»Dile que la quiero» di unha das súas cancións e o cántabro levou o agarimo, e ese amor, dos moitos asistentes desde a Praza de Armas.
Deixounos como recordo esa «foto familiar». (Bustamante, Joaquín e Xiana)