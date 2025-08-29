El PSOE de Ferrol acusa al alcalde de «condenar a la parálisis» la ciudad

El grupo municipal socialista de Ferrol ha denunciado este viernes que la gestión del alcalde, José Manuel Rey Varela, está «condenando a la parálisis» a la ciudad.

Según los socialistas, a mediados de 2025 «solo» se ejecutó un 5,68% de las inversiones previstas en el presupuesto municipal, lo que deja más del 94% de las obras y proyectos sin iniciar.

En una nota de prensa, el portavoz socialista, Rafael Fernández, calificó la situación de «fracaso absoluto» y recordó que en 2024 también se dejó sin ejecutar el 92% de las inversiones.

«Ferrol no puede permitirse un gobierno que solo sabe aprobar presupuestos y no sabe ejecutarlos», sentenció. En la subraya que, en dos años de mandato, el gobierno de Rey Varela «no fue capaz» de iniciar «ni una sola obra con proyecto propio», limitándose a «vivir de la inercia de proyectos heredados».

Fernández también criticó que el alcalde sea simultáneamente senador, lo que lo convierte en un «alcalde a tiempo parcial, más preocupado por su carrera política en Madrid que por la gestión de la ciudad».

Mientras tanto, según el PSOE, se están subiendo impuestos y tasas a las familias, como el IBI (impuesto de bienes inmuebles), el agua y los comedores escolares.

«Los vecinos pagan más y reciben menos», denunció el edil socialista, explicando que el superávit municipal no se debe a una buena gestión, sino a que «no se gasta lo que se promete gastar».

Por último, el PSOE de Ferrol exige a Rey Varela que abandone la «propaganda», deje de usar la ciudad como «trampolín político» y se dedique a gobernar a tiempo completo, ejecutando los proyectos comprometidos e iniciando nuevas obras que respondan a las necesidades reales de la ciudad.