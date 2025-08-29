Valdoviño despide agosto co seu tradicional feirón mensual

Como cada último domingo de mes, esta semana toca feirón en Valdoviño. A Porta do Sol, concretamente a explanada situada fronte á Casa Joselito, converterase o 31 de agosto en escenario de encontro veciñal e máis de compras, grazas ao mercadillo organizado pola Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra.
A iniciativa, que conta coa colaboración do Concello, disporá dende a primeira hora da de postos de venda dos máis diversos sectores, dende artesanía e moda, ata produto da horta. Un escaparate con ampla variedade para facer as últimas compras do verán.
O feirón de agosto vén a completar un mes cheo de propostas de lecer en Valdoviño. Iniciativas que abranguen dende o deportivo, co Pantín Classic, ata o cultural coa segunda edición do programa “Contares culturais nas festas de verán”, pasando polo feirón especial verán, converténdose como sempre en elementos dinamizadores da actividade hostaleira da zona.