El obispo, García Cadiñanos, le pidió al Papa «Una bendición especial para la diócesis»

El Papa León XIV recibió el pasado miércoles, por primera vez, al obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos. El encuentro se realizó en Roma, en el Aula Pablo VI, al finalizar la habitual audiencia de los miércoles.

Tras la catequesis, el prelado mindoniense pudo acercarse unos breves instantes para saludar al Santo Padre. En la conversación le manifestó su afecto y adhesión al magisterio, la sincera oración por su ministerio y le pidió una bendición especial para la diócesis de Mondoñedo Ferrol.

En palabras de Obispo “ha sido un momento privilegiado para sentir la comunión de la Iglesia.”

El obispo encabezaba la peregrinación diocesana que durante estos días ha visitado la ciudad eterna en el marco del jubileo del año 2025. La expedición, formada por 35 peregrinos de diferentes lugares de la diócesis, regreso este jueves a España.