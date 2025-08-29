Hoops Eume cierra el verano con doble final en Galicia y Portugal

El verano llega a su recta final y Hoops Eume lo hará a lo grande, con un fin de semana decisivo que confirma su crecimiento dentro del panorama del baloncesto 3×3.

El sábado 30 de agosto, el club eumés tendrá presencia en la Final del Circuito Galego 3×3, que se celebrará en las inmediaciones del Outlet de Culleredo. Allí competirán por el título de campeonas gallegas en la categoría femenina María Coira, Shara Romero, Carla Peña y Paula Baldonedo. En el apartado masculino, el equipo estará formado por Jorge Aller, Amir Valcárcel, Isma Fernández y Marcos Fernández, en busca de la gloria autonómica.

El domingo 31 de agosto, la escuadra masculina de Hoops Eume viajará a Maia (Portugal) para disputar la Final del Circuito Nacional portugués, una cita internacional de primer nivel. El roster eumés estará compuesto por Nilo Barreiro, Jorge Aller, Amir Valcárcel e Isma Fernández, que se medirán a algunos de los mejores equipos del continente.

En esta final estarán representados un total de nueve equipos de diferentes países: los gallegos Hoops Eume y Vigo 3×3 como únicos representantes españoles, además de tres equipos portugueses, un brasileño, un caboverdiano, un francés y un angoleño. Un cartel que convierte la cita en una auténtica fiesta internacional del 3×3.

Dos torneos de máximo nivel en apenas 48 horas, que servirán para cerrar un verano histórico, afianzando a Hoops Eume como referencia gallega y posicionándolo en la élite del circuito portugués.

Sobre este intenso final de temporada, Isma Fernández, presidente de la asociación y jugador en ambos compromisos, destacó: “Ha sido un verano exigente, pero también muy especial. Hemos visto cómo el 3×3 crece en Galicia y cómo cada vez se suman más jugadores y organizadores al movimiento. Para Hoops Eume, estar en el Marisquiño, organizar nuestro propio circuito y ahora disputar dos finales en el mismo fin de semana es la mejor recompensa al trabajo de todo el equipo”.