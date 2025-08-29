A Malata acogerá este sábado el partido entre la selección de Kuwait y el Nun´Álvares portugués

Continúa la preparación de la selección de Kuwait en Ferrol de cara a la fase de clasificación de la Copa de Asia y este sábado tendrá un nuevo partido en el Pabellón de A Malata, recibiendo al Nun’Alvares (Segunda División portuguesa), en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas.

Para este partido, los abonados de O Parrulo Ferrol tendrán la entrada gratuita, mientras que la entrada general será de 2 euros.

Este será el tercer partido de Kuwait, dirigida por el ferrolano Bruno García, en su stage en Ferrol, tras el disputado ante O Parrulo Ferrol el pasado sábado en el VI Trofeo Cidade de Ferrol, con victoria local por 9-4 y el miércoles visitaron al Lugo Sala (Segunda División “B”), empatando 4-4.