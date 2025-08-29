Una conductora herida al salirse su coche de la vía, en Fene

Sobre las dos de la tarde de este viernes se registró un accidente de tráfico al salirse de la vía un Seat Ibiza y colisionar contra un murete con cierre vegetal en la calle Santiago, en las inmediaciones del cruce con Bon Xesús, en Barallobre, Fene.

Al lugar del suceso acudieron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia de soporte vital básico, de la Guardia Civil y de Protección Civil de Fene.

La conductora del vehículo, M E.F.C. de 58 años, vecina de la localidad, que resultó con contusiones de pronóstico leve, salvo complicaciones, fue trasladada en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario CHUF de Ferrol. Manifestó que posiblemente debido a que la calzada estaba mojada y sobre la que podía haber restos de aceites le fue imposible dominar la dirección del vehículo, ya que éste resbaló y se deslizó colisionando contra el cierre.