O Parrulo Ferrol cierra su pretemporada en Portugal visitando al SC Braga

Último test para O Parrulo Ferrol en esta temporada, que lo llevará de nuevo de vuelta a Portugal, para visitar al SC Braga, en el Troféu da Legiao, que se disputará el sábado, a partir de las 18:00 horas (17:00 hora portuguesa), en el Amco Arena (Braga).

En este mes de pretemporada sobre la pista “estamos mejorando mucho”, afirmaba en la previa de este partido el jugador Gonzalo Santa Cruz “y entre nosotros nos vamos entendiendo cada vez mejor”, y este partido será una buena oportunidad de seguir demostrándolo ante un equipo de la máxima categoría del fútbol sala portugués.

Al mismo tiempo, reconocía que “tenía muchas ganas” de que empezase la competición liguera en la Primera División “y ver A Malata llena”, como espera que suceda el próximo viernes 5, a las 20:00 horas, en el estreno ante el Family Cash Alzira.

Entrega de carnets de abonados y camisetas ‘De Vuelta Cont1go’

La próxima semana O Parrulo Ferrol realizará las entregas del carnet físico a todos sus abonados en esta temporada, como también las camisetas conmemorativas ‘De Vuelta Cont1go’ a todos los que eligieron la modalidad “abono parrulo”.

La oficina de O Parrulo Ferrol en el Pabellón de A Malata estará abierta el jueves 4, de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, como el viernes 5, de 11:00 a 13:00 horas.

Todas las personas que quieran abonarse, todavía están a tiempo de hacerlo de manera online en oparrulofs.compralaentrada.com.