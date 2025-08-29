Axudas en Narón para o transporte en autobús ás facultades do campus da UDC

O Concello de Narón abre o vindeiro luns día 1 de setembro o prazo de solicitude de axudas para o transporte de estudantes universitarios ás facultades da Universidade da Coruña (UDC), no Campus da Coruña, durante o curso académico 2025-2026.
Estas axudas subvencionan o 50% do desprazamento diario, ida e volta no mesmo día, do estudantado empadroado na cidade matriculado nas diferentes escolas ou facultades da UDC. O importe máximo que se destina dende o Consistorio para estas axudas é de 13.200 euros, tal e como indicou a concelleira de Ensino, Olga Ameneiro.
As tramitacións pódense realizar nos vindeiros dez días hábiles –contados dende este venres 29- a través do Rexistro municipal –de luns a venres de 8.30 a 13.00 horas- a través do modelo oficial do Concello, que estará dispoñible no propio Rexistro e tamén na Sede Electrónica, donde se poderán tramitar, ao igual que mediante outros medios previstos no artículo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Os solicitantes, para que se lles conceda a axuda, non poderán superar os umbrais de renda establecidos para esta convocatoria. Para máis información pódese consultar a convocatoria do Boletín Oficial da Provincia do día 29 de agosto ou a páxina web do Concello: naron.gal.