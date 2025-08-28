Festas Veran Ferrol 2025

El concello de Ortigueira convoca el II Concurso de fotografía «Ortigueira nunha foto»

28 agosto, 2025 Dejar un comentario 138 Vistas

Tras la gran acogida de la primera edición, el Concello de Ortigueira, a través de la Concellería de Turismo y Patrimonio, pone en marcha la segunda edición del concurso de fotografía “Ortigueira nunha foto”, que tiene como objetivo fomentar la participación social y promover la fotografía como medio de expresión para reflejar la variedad y riqueza paisajística, patrimonial y cultural del municipio.

Las fotografías de esta segunda edición deben mostrar y poner en valor el atractivo turístico de Ortigueira, atendiendo a su patrimonio cultural. Por tanto, las fotografías deben reflectar imágenes dentro del municipio de Ortigueira, indicando el lugar en el cual fueron tomadas.

La participación será libre y gratuita y las personas participantes podrán enviar un máximo de tres fotos. Para participar en el concurso no podrán haber sido publicadas con anterioridad en ningún medio de comunicación o página web ni premiada en otros certámenes.

Las fotografías deberán presentarse en papel en un formato entre 30×40 y 40×50, ya sea en color o en blanco y negro. No se aceptarán fotomontajes, collages ni fotografías creadas con IA.

Una vez se cumplan todos estos requisitos las fotografías podrán entregarse en el Concello de Ortigueira o a través de correo postal. La fecha límite para presentar los trabajos será el 3 de octubre, a las 14:30 horas.

Las tres mejores fotografías serán galardonadas con 300, 200 y 100 euros respectivamente. El fallo del jurado se conocerá el 24 de octubre, siendo el mismo día de la entrega de premios. Además, las fotos ganadoras y el resto de
preseleccionadas se exhibirán en una exposición que se ubicará en la Casa do Concello. Esta se inaugurará el día de la entrega de premios y podrá visitarse durante todo el mes. Las instantáneas en formato digital serán exhibidas en la página Web do Concello de Ortigueira y en las redes sociales de Turismo Ortigueira.

 

Lea también

Ares acogerá este domingo la regata XVIII «Bandeira Concello de Ares» de la liga ACT

Julio Ignacio Iglesias Redondo, alcalde de Ares y Germán Sánchez y José Montero ‘Peli’, presidente …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *