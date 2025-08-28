Los niños del Centro de Menores de Ferrol vivieron una jornada inolvidable con el primer equipo del Racing

Más de una veintena de niños y niñas usuarios del Centro de Menores de Ferrol estuvieron presentes este miércoles en el entrenamiento del primer equipo del Racing de Ferrol, junto con siete de sus monitores. Con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años, los pequeños disfrutaron de una entretenida jornada en la que se pudieron fotografiar con sus ídolos, charlar con nuestros jugadores y llevarse como recuerdo un sinfín de autógrafos.

La visita, organizada por la Fundación Racing Club Ferrol, forma parte de las actividades que anualmente desarrolla como parte de su estrategia social, a través de la cual vertebran una notable actividad con todo tipo de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la comarca. Un eje estratégico fundamental en su hoja de ruta que abordan «con la responsabilidad de sabernos un importante agente social dentro de Ferrolterra, comprometido con mejorar la vida de los habitantes de nuestro entorno» señalan desde la Fundación..