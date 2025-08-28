Ferrol se rindió este miércoles al folk rock de Mägo de Oz, en las fiestas de verano

Joaquín Enríquez/ Inés Santiago .- Las fiestas de Ferrol tenían la noche de este miércoles programada otra de las citas más esperadas con el concierto de Mägo de Oz, la mítica banda de folk rock que arrastró a cientos de seguidores hasta la Plaza de Armas.

Antes de subirse al escenario, Galicia Ártabra pudo hablar con el grupo, que llegó a la ciudad departamental con algún que otro contratiempo. Tal y como nos relató su violinista, Carlos Prieto Guijarro, más conocido como Moha, la entrada en Ferrol “fue un poco accidentada”, ya que la Policía Local tuvo que ayudar al autobús de la formación a llegar a su destino. El vehículo, se vio obligado a retroceder marcha atrás después de haber entrado hacia Armas en dirección prohibida.

Pese a esta anécdota, la banda se mostró entusiasmada con su regreso a tierras gallegas. “Galicia es todo, venir aquí es venir a casa”, nos confesaba Moha, reflejando el cariño especial que Mago de Oz tiene con el público gallego.

El concierto no defraudó a los asistentes, que esperaban disfrutar con el grupo que popularizó temas como “Fiesta pagana”, en una velada en la que Mägo de Oz volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes indiscutibles del rock en español.

PROGRAMACIÓN PARA HOY JUEVES

Las fiestas de Ferrol continúan hoy con nuevas propuestas: a las 19:00 horas, la Plaza de Armas acogerá el Festival de Rondallas, mientras que a partir de las 20:00 horas el barrio de Canido será escenario del Rock en Canido