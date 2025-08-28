Últimos días para inscribirse en la «21 Leguas de Narón», la prueba de ultrafondo más dura de Galicia

La cuenta atrás llega a su fin. La 21 Leguas de Narón, una de las pruebas de ultrafondo más exigentes del país, encara sus últimas horas de inscripción, que permanecerán abiertas únicamente hasta el domingo 31 de agosto.

La cita deportiva, que celebrará su cuarta edición el próximo 27 de septiembre, reúne cada año a más de un millar de participantes dispuestos a completar sus 101 kilómetros a pie o en MTB en menos de 24 horas.

El recorrido, considerado el más duro de Galicia y entre los seis más exigentes de España, atraviesa paisajes singulares y enclaves únicos a lo largo y ancho de la Costa Ártabra. Un itinerario que, además de un desafío deportivo, también se presenta como una oportunidad para descubrir la riqueza paisajística, cultural y

patrimonial de la zona, convirtiendo la prueba en un escaparate del territorio gallego.

L

a prueba no solo destaca por su dureza, sino también por su crecimiento internacional, el aumento de la participación femenina y su compromiso con la inclusividad, con presencia de atletas con diversidad funcional.

Además, este año contará con música, puntos de animación y más de 10 avituallamientos, que convierten la experiencia en una auténtica fiesta del ultrafondo. Todo ello con el apoyo de cientos de voluntarios que hacen posible cada edición.

“Cada edición nos sorprende la acogida que ten a proba. Vemos como medra o interese, non só entre corredores de toda España, senón tamén a nivel internacional. Para nós é un orgullo que Narón e Galicia estean no mapa do

ultrafondo”, explica Óscar Somorrostro, director da 21 Leguas de Narón.