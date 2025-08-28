El Concello de Neda convoca a los vecinos para abordar los recientes problemas con el suministro de agua

Según lo comprometido, el Concello de Neda convoca este viernes, día 29, a las 12 horas, la reunión con el vecindario afectado por los problemas de abastecimiento de agua potable (falta de presión o corte del suministro) registrados entre el 13 y el 16 de agosto en parte de los hogares del municipio.

La cita tendrá lugar en la Casa de la Cultura. En el encuentro, presidido por el alcalde de Neda, se dará cuenta de las causas de lo acontecido, se informará de las acciones llevadas a cabo desde ese momento y de las propuestas presentadas por Viaqua, empresa que gestiona el servicio municipal, para evitar que la situación se repita.

Finalmente, se escucharán y se tomará nota de las quejas y sugerencias que formulen las personas afectadas.