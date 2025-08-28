O Concello de Narón saca a concurso 6 novas licencias de taxi das que tres deberán ser adaptadas a persoas con mobilidade reducida, conforme ao estipulado tanto na Lei de Transporte público de Galicia como na Ordenanza que regula o servizo de taxis do Concello de Narón.
O prazo permanecerá aberto ata o día 29 de setembro. As persoas interesadas poden consultar procedemento ao completo a través da Plataforma de Contratación do Sector Público e a tramitación das solicitudes deberá facerse de forma electrónica a través do procedemento habilitado na mesma plataforma.