O Concello de Narón saca a concurso 6 novas licencias de taxi

28 agosto, 2025 Dejar un comentario 164 Vistas

O Concello de Narón saca a concurso 6 novas licencias de taxi das que tres deberán ser adaptadas a persoas con mobilidade reducida, conforme ao estipulado tanto na Lei de Transporte público de Galicia como na Ordenanza que regula o servizo de taxis do Concello de Narón.

O prazo permanecerá aberto ata o día 29 de setembro. As persoas interesadas poden consultar procedemento ao completo a través da Plataforma de Contratación do Sector Público e a tramitación das solicitudes deberá facerse de forma electrónica a través do procedemento habilitado na mesma plataforma.

