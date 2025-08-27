Festas Veran Ferrol 2025

Miriam Casillas, sin techo ante el Europeo de triatlón

La internacional del Triatlón Ferrol aspira a todo este sábado después de haber demostrado su nivel actual en la Supertri

Miriam Casillas no se pone límites a la hora de pensar en un resultado que conseguir este sábado en el campeonato de Europa de triatlón que se celebrará en Estambul.

La olímpica del Triatlón Ferrol liderará la selección española en la prueba ya que es actualmente la 40 mejor del mundo y 30 en el ranking europeo. En frente tendrá rivales como las italianas Bianca Seregni y Alice Betto, sexta y décimo cuarta del mundo respectivamente.

Después de haber confirmado un gran estado de forma con un quinto puesto en el formato de la Supertri, Miriam Casillas pasará a competir en distancia olímpica en el Europeo, con un circuito de bici de 572 metros de desnivel.

La prueba de la triatleta de Badajoz dará comienzo el sábado a las 12:00 horas, en horario peninsular español.

