La selección de fútbol sala de Kuwait disfrutaron de A Frouxeira, en Valdoviño

La selección de fútbol sala de Kuwait, que está concentrada en Ferrolterra para preparar la Copa Asiática de fútbol sala, visitó este este miércoles Valdoviño.

Jugadores y equipo técnico, encabezados por el entrenador, Bruno García, tomaban un respiro en las sesiones deportivas para conocer uno de los tesoros naturales de la comarca: la playa y laguna de A Frouxeira.

Fueron recibidos por representantes del gobierno local a pie de playa y, tras la recepción informal, el propio alcalde, Alberto González, y el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, encabezaban el recorrido del grupo por el entorno del arenal.