La selección de fútbol sala de Kuwait disfrutaron de A Frouxeira, en Valdoviño

27 agosto, 2025 Dejar un comentario 196 Vistas

La selección de fútbol sala de Kuwait, que está concentrada en Ferrolterra para preparar la Copa Asiática de fútbol sala, visitó este este miércoles Valdoviño.

Jugadores y equipo técnico, encabezados por el entrenador, Bruno García, tomaban un respiro en las sesiones deportivas para conocer uno de los tesoros naturales de la comarca: la playa y laguna de A Frouxeira.

Fueron recibidos por representantes del gobierno local a pie de playa y, tras la recepción informal, el propio alcalde, Alberto González, y el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, encabezaban el recorrido del grupo por el entorno del arenal.

