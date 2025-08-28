Festas Veran Ferrol 2025

El judoca Hugo López participa en el stage de talentos deportivos

28 agosto, 2025 Dejar un comentario 448 Vistas

El deportista de la AD Judo Ferrolterra, Hugo López Pereira ha participado en el Stage Tecnificación de Murcia – Talentos deportivos, que se celebró del 23 al 26 de agosto, convocado por la selección gallega de judo.

Fuente AD Judo Ferrolterra/ HUGO LOPEZ Stage Talentos Deportivos

Este stage marca el inicio de la nueva temporada, en la que Hugo López se incorporará al Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

En otro orden de cosas, en los cursos de titulación de la Federación Gallega de Judo han obtenido el nivel 1 (monitor de judo) los judocas del club, Armando y Alex Castro.

 

Fuente AD Judo Ferrolterra/ Armando y Alex Castro

Lea también

El Club de Golf Campomar celebra el I Torneo «Tiendas Álvarez»

El pasado fin de semana, viernes 22  y sábado 23 el Club de Golf Campomar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *