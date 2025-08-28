El judoca Hugo López participa en el stage de talentos deportivos

El deportista de la AD Judo Ferrolterra, Hugo López Pereira ha participado en el Stage Tecnificación de Murcia – Talentos deportivos, que se celebró del 23 al 26 de agosto, convocado por la selección gallega de judo.

Este stage marca el inicio de la nueva temporada, en la que Hugo López se incorporará al Centro de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

En otro orden de cosas, en los cursos de titulación de la Federación Gallega de Judo han obtenido el nivel 1 (monitor de judo) los judocas del club, Armando y Alex Castro.