«Que la gente que no me conoce tengan la oportunidad de disfrutar con mis canciones» (Nil Moliner)

Nil Moliner Abellán (Sant Feliu de Llobregat, 18 de octubre de 1992) es un músico, cantautor y compositor español. Regresó a Ferrol cuatro años después de su primera actuación en las fiestas de la ciudad. Antes de salir al escenario de Armas, el cantante catalán atendió a Galicia Ártabra y compartió sus sensaciones.

–GA.- Esta es la segunda vez que actúas en Ferrol. ¿Cómo recuerdas tu primera visita?

—NM.-«La recordamos increíble. Recuerdo que los camerinos estaban dentro, que todo estaba vallado y era como aforo limitado. Incluso había gente fuera de las vallas tratando de vernos. Esta vez no hará falta que estén fuera, está todo abierto y es increíble. Teníamos muchas ganas de volver a tocar aquí, y este martes nos tocó».

–GA.- ¿Qué puede encontrar el público en un concierto como el de estas fiestas de verano?

–NM.-«Un concierto en el que nos gusta hacer show. Queremos que la gente que ya nos conoce se lo pase bien, pero también que quienes no nos conozcan tengan la oportunidad de disfrutar. Quizá no se sepan las canciones, pero para mí descubrir a un artista en directo es súper importante. Habrá mucha energía y mucho espectáculo».

–GA.-¿Qué proyectos tienes en mente para los próximos meses?

–NM.-«Ahora mismo estamos a tope con mi nueva canción y todo lo que vendrá después será increíble».

Quedaba muy poco para que Nil Moliner se subiese al escenario, así que no le robamos más tiempo y le dejamos con su equipo para que se preparase y que hiciese vibrar la plaza de Armas, por cierto, que registró un nuevo abarrote.