El circuito de As Pontes acogerá este sábado el primer Rally Show de la Diputación de A Coruña

El próximo sábado, 30 de agosto, se celebrará en el circuito de As Pontes el primer Rally Show de la Diputación de A Coruña, una prueba de motor en formato de circuito.

Así lo ha anunciado en el mediodía de este martes Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, quien ha destacado que la provincia «apuesta por el motor» como una disciplina muy querida por la afición.

Según González Formoso, el evento contará con cerca de 30 pilotos y actividades complementarias para todas las edades. «Vamos a tener la oportunidad, desde las 12 de la mañana, de disfrutar de todo tipo de eventos en el ámbito del motor, desde los entrenamientos libres hasta la propia carrera, exhibiciones de varias disciplinas como drift, etc.», aseguró.

El promotor del evento, José Murado, ha destacado la calidad de los pilotos participantes, a pesar de la dificultad de la fecha en el calendario. La lista de inscritos incluye a figuras como Sergio Vallejo, dos veces campeón de España de rallys de asfalto, el varias veces campeón de GalIcia, Víctor Senra, su padre, Manuel Senra y Jorge Pérez, reciente campeón de montaña.

«La lista de inscritos ya habla por sí sola. Creo que casi podríamos llenar el circuito de trofeos si juntamos el palmares de todos los pilotos que tenemos aquí«, comentó Murado. La prueba también contará con la participación de pilotos locales como Diego Varela, y especialistas en exhibiciones como el piloto de drift Sito González.

OCIO PARA EL PÚBLICO

El evento ha sido concebido para el disfrute del público. Las instalaciones del circuito, consideradas «inmejorables» por el promotor, dispondrán de gradas con capacidad para más de 2.000 personas, food trucks y diversas sorpresas.

Entre las actividades complementarias, destaca la posibilidad de subir a un globo aerostático para disfrutar de las vistas de la zona y un sorteo que permitirá a algunos afortunados dar un paseo como copilotos en uno de los coches de carrera. «Vamos a intentar sacar todo el provecho y conseguir que esta prueba se asiente y sea un fijo en el calendario», concluyó Murado, invitando a todos los aficionados a asistir a esta primera edición.