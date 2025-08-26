Los cursillos de natación en la piscina municipal de Lago-Valdoviño se despedirán con dos jornadas de baño en familia

Con el mes de agosto finalizan los cursillos estivales del programa Ociosol en la piscina municipal de Lago, en Valdoviño. Y así, el Ayuntamiento prepara una semana especial de actividades con la que despedirá el verano 2025, entre las que cabe destacar las sesiones de baño en familia, pensadas para que los progenitores compartan con sus hijos/as pequeños un tiempo de juego y diversión en el agua.

Según indican desde la Concejalía de Deportes, esta propuesta se desarrollará los últimos días de la semana (jueves 28 y el viernes 29 de agosto). En el tiempo habitual de cada cursillo, cada alumno y alumna y un familiar adulto, que tenga autonomía en el agua, podrán disfrutar juntos de la instalación deportiva. Estas actividades especiales no alterarán los horarios, y serán una buena ocasión para comprobar los progresos de los niños y niñas tras este tiempo de formación.

La instalación deportiva, que iniciaba su actividad el 1 de julio, volvió a ser este verano pieza fundamental de la programación deportiva municipal. La oferta de actividades de natación de este año incluyó cuatro grupos de iniciación, dos para nivel intermedio y uno de perfeccionamiento, además de sesiones para bebés -de 4 a 36 meses acompañadas/os de una persona adulta-, aquagym, y nacido libre. En total, participaron cerca de 140 personas. En la jornada del miércoles está prevista la tradicional entrega de diplomas.