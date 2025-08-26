Programadas por el concello de Ferrol 4 jornadas de «Tardeo sénior» y la Verbena del mantón, para mayores de 65

El Ayuntamiento de Ferrol pone en marcha un conjunto de actividades gratuitas de dinamización dirigidas a las personas mayores de 65 años. “Ferrol es una ciudad amistosa con ellas, tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud, por lo que desde la concejalía de Bienestar Social ponemos el foco en ellas y ponemos en marcha iniciativas que esperamos sean de su interés”, declaró la edil del área, Rosa Martínez.

Verbena del mantón

La primera de ellas será la celebración de la tradicional Verbena del mantón, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el parque Reina Sofía. “Continuamos con la recuperación de una de las fiestas simbólicas y más populares de Ferrol que el año pasado acogió a cientos de participantes de la ciudad y de toda la comarca”, afirma Martínez.

La verbena estará amenizada por la actuación de Los Alcántara y contará con animación, premios y otras sorpresas. Para este evento, el mercado de La Magdalena está realizando una acción especial consistente en el reparto de broncas numeradas con las que participar en el sorteo de 300 euros para gastar en el propio mercado. Para conocer el número premiado será preciso asistir a esta verbena.

Tardeo sénior

Las siguientes acciones consistirán en la realización de cuatro sesiones de tardeo senior, “una herramienta valiosa para promover la socialización de las personas mayores, mejorando su calidad de vida”, manifiesta la concejala.

El primero será Encaderna & chocolatea, el 19 de septiembre a las 18:00 horas en el local de la AVV de Caranza. Allí, un experto enseñará a los participantes a hacer su propio álbum de recuerdos con fotografías suyas que deberán llevar. El resto del material necesario será aportado por la propia actividad. En el descanso, podrán degustar chocolate con churros. E

l segundo tardeo, Arte & vino, se celebrará el 18 de octubre a las 18:00 horas en la AVV de Covas. Con música de fondo y un montaje idóneo para acoger la actividad, los participantes dispondrán de un pequeño lienzo y podrán elegir un cuadro para pintar. Las pinturas estarán a su entera disposición mientras un monitor dirige el trabajo. En el descanso, disfrutarán de una cata de vinos ofrecida por un profesional y que acompañarán con diferentes pinchos.

Baile & cóctel se celebrará el 7 de noviembre a las 18:00 horas en la AVV de San Pablo. Como el nombre indica, la tarde estará dedicada al baile en la que varios expertos enseñarán a los asistentes algunos pasos de baile acompañados de música. Seguidamente dará inicio la exhibición de coctelería y, tras a misma, todos podrán probar las bebidas elaboradas.

La última actividad consistirá en una visita guiada y un aperitivo y tendrá lugar el 12 de diciembre con inicio a las 11:30 horas desde la oficina de turismo del puerto de Ferrol. Será una visita especializada que, bajo el título Recuerdos de Ferrol, permitirá recuperar anécdotas, recordar comercios y personajes típicos de la ciudad. La visita finalizará con un aperitivo en la Taberna Arauxa del Cantón. Para participar en los diferentes tardeos es preciso reservar llamando al 678 466 120.