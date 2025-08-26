La «Juan de Borbón»» y el «BAC «Cantabria» participarán en el ejercicio UNITAS en el este de los EE.UU.

La Armada desplegará por tercera vez en el año 2025 el Grupo de Combate Expedicionario “Dédalo”, que operará en aguas del Atlántico entre el 28 de agosto y el 24 de octubre. Con este nuevo despliegue, la Armada mantiene su compromiso con la seguridad marítima internacional, reforzando la interoperabilidad con marinas aliadas y contribuyendo a la disuasión y defensa colectiva.

La Agrupación estará compuesta por el buque de asalto anfibio LPD “Galicia” (L-51), con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina. Le acompañarán las fragatas “Almirante Juan de Borbón” (F-102) y “Canarias” (F-86), así como el buque de aprovisionamiento de combate BAC “Cantabria” (A-15).

En el “Galicia” embarcan dos helicópteros de transporte de tropas SH60F mientras que la “Canarias” cuenta con un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

Además, para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO), se integrarán dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la F-86, y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L-51.

Participación en el UNITAS

Durante el despliegue, el Grupo de Combate Expedicionario alcanzará la costa Este de los Estados Unidos para participar en el ejercicio internacional UNITAS, uno de los más antiguos y relevantes en el ámbito naval

multinacional y en el que por primera vez en varios años, la Armada Española participará activamente.

En el marco de este ejercicio, al Grupo de Combate Expedicionario se unirán un buque de la Marina de México, un buque de la Armada de Guatemala y un buque de la US Navy, todos ellos bajo el mando del Comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (COMGRUPFLOT), el contralmirante Antonio González-Tánago de la Lastra, para la ejecución de operaciones anfibias combinadas.

Con esta tercera fase del despliegue “Dédalo”, la Armada demuestra su capacidad para liderar y proyectar fuerzas expedicionarias desde la mar, fortaleciendo la cooperación internacional y la seguridad marítima en el Atlántico.