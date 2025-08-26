Los bomberos de Ferrol y de Narón participan en la lucha contra el fuego en la zona de Quiroga

Los bomberos de Ferrol, en respuesta al llamamiento de urgencia de los responsables de la Axega, an te el estado de alerta 2, coordinaron una dotación de efectivos del parque de La Gándara que se dirigieron, a partir de las 21.15 de este sábado hacia zona afectada en Quiroga, en el sur de la provincia de Lugo. Los bomberos -cuatro efectivos dotados con un BUL (bomba urbana ligera). Salieron en dirección a Pobra do Brollón, donde se encuentra el Puesto de Mando Avanzado. Allí se les asignó cometido; protección de viviendas, enseres o animáis.

La dotación de bomberos ferrolanos durante toda la noche realizando tareas de protección de los núcleos de población de Freixeiro y Santa Andrea. Ahora continúan vigilando el avance del fuego . Durante la mañana tras valorar la situación se tomó una decisión junto con el Puesto de Mando Avanzado y se acordó hacer un relevo por lo que a las 18.00 horas de este martes sale de la Base de Ferrol un nuevo turno para sustituir a sus compañeros.

Desde Narón

Ante la solicitud por parte del Centro Integrado ás Emerxencias-112 Galicia-, en la tarde de este martes se desplazan hasta el concello de Quiroga tres bomberos del SPEIS de Narón para unirse a los desplazados desde Ferrol y colaborar así en la extinción del grave incendio declarado en esa zona.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Oreona, aseguró que “desde el Ayuntamiento de Narón atenderemos en la medida de nuestras posibilidades las solicitudes de ayuda por parte del 112 Galicia. Asimismo, agradecemos, como no puede ser de otro modo, la disponibilidad de nuestros bomberos para atender a estas demandas de colaboración por parte de 112 Galicia-AXEGA.”



