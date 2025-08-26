El Baxi Ferrol y el IDK Euskotren se verán las caras este domingo en el XXV Torneo Concello de Ferrol

El Baxi Ferrol ha arrancado su pretemporada y este domingo tendrán su primer test, recibiendo al IDK Euskotren, en el XXV Torneo Concello de Ferrol que se disputará este domingo, a las 20:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

La cita fue presentada este martes en el Concello de Ferrol con la presencia del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; el presidente del Baxi Ferrol, Santi Rey y la capitana Blanca Millán.

El concejal de Deportes animaba a todos los ferrolanos a acudir a este partido, donde el Baxi Ferrol se verá las caras con un conjunto vasco “que será un rival directo na Liga Endesa”, recordando los inicios de la formación visitante en el seno de la Universidad del País Vasco y su posterior creación como club en 2005, logrando el ascenso a la máxima categoría en la temporada 2013-2014. Al mismo tiempo, reconocía estar “expectante” por ver de nuevo al Baxi Ferrol en esta temporada en la que volverá a participar en la Liga Endesa y en la Eurocup Women.

Blanca Millán: “Ferrol es uno de los pocos sitios que responden de esta manera con el baloncesto femenino”

La capitana del Baxi Ferrol, Blanca Millán, estaba “contenta” por ser la anfitriona de esta cita. En esta nueva temporada “estamos muy ilusionadas, con jugadoras nuevas de mucho talenti y ganas de trabajar”.

Tras un año en la ciudad, la jugadora reconocía que Ferrol “es uno de los pocos sitios que responden de esta manera con el baloncesto femenino” y las nuevas jugadoras “ya van entrando en la onda”, algo que pudieron comprobar en la tarde del lunes en la convivencia que realizaron en el Pantín Classic.

En este inicio de su pretemporada, esta primera semana “es fundamental”, al tener que trabajar un sistema de juego “que no es sencillo y que no están acostumbradas a jugar”, sabiendo que este estilo “es mucha carga y cuesta trabajo asimilarlo”, contando que en este partido no jugarán las pívots Claire Melia y Dalayah Daniels, que tienen previsto su llegada a Ferrol en la mañana del domingo.

Santi Rey: “El IDK Euskotren es un rival importante, con experiencia en la categoría”

Por su parte, el presidente del Baxi Ferrol, Santi Rey reconocía que el IDK Euskotren es un “rival importante, con experiencia en la categoría, con un presupuesto alto.”

Explicaba que los abonados del Baxi Ferrol tendrán la entrada gratuita en este partido, teniéndose que descargar un código QR en el área de abonado de la web universitarioferrol.org.

Las entradas para el público general será de 5 euros para los adultos y 2 euros para los menores. Estarán a la venta desde la tarde de este martes de manera online en universitarioferrol.org, como en la taquilla del Pabellón de A Malata el domingo, una hora antes del inicio, a las 19:00 horas.