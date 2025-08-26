La ‘Méndez Núñez’ tras una estancia en Tailandia llega este martes a Singapur

La fragata ‘Méndez Núñez’ (F-104) ha finalizado su estancia en el puerto de Laem Chabang, en Tailandia, durante su tránsito de regreso a su base en el Puerto de Ferrol, donde ha llevado a cabo actividades de cooperación y diplomacia en materia de defensa.

A su llegada, fue recibida por el embajador de España en Tailandia, Felipe de la Morena Casado, así como por una comitiva de autoridades militares tailandesas. Tras el recibimiento y saludo a la voz al embajador, el capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez, comandante de la ‘Méndez Núñez’, acompañó a las autoridades civiles y militares durante su visita a la fragata española, donde todos pudieron conocer sus instalaciones y capacidades operativas.

A continuación, se celebró una recepción a bordo presidida por el embajador, a la que asistieron representantes diplomáticos, miembros de la comunidad española, autoridades locales y representantes de otras marinas amigas. En este evento, tuvo especial relevancia la participación de oficiales tailandeses que, años atrás, recibieron su formación en la Escuela Naval Militar de Marín, que es símbolo de los lazos históricos y la estrecha colaboración existente entre ambas marinas.

Asimismo, durante esta escala de cuatro días, se desarrollaron diversas actividades de cooperación. Entre otras, el buque recibió la visita de alumnos de la Escuela Naval tailandesa, además de acoger reuniones técnicas con presencia de autoridades militares del país, donde se expusieron las capacidades del buque. Por su parte, la dotación visitó el centro de adiestramiento naval de la Marina Real de Tailandia. Allí, los marinos españoles pudieron conocer, de primera mano, los últimos avances en simulación y entrenamiento desarrollados en este país asiático.

Finalmente, la fragata ´Mendez Nuñez´ dejó Tailandia y, una vez en la mar, realizó ejercicios con la corbeta HTMS Rattamakosin, de la marina tailandesa. Esta actividad de adiestramiento consistió, principalmente, en comunicaciones visuales y maniobra de los buques en formaciones que, en palabras del comandante Muñoz-Delgado “han supuesto una nueva oportunidad para fomentar y estrechar la relación con la marina tailandesa, a la que nos une una larga relación de amistad. Estos cuatro días en Tailandia han sido muy intensos, siempre en un ambiente gran camaradería y confraternización. Tanto en términos diplomáticos como operativos, el balance ha sido altamente positivo”.

Llegada a Singapur

Seguidamente la fragata ‘Méndez Núñez’ continuó su tránsito hacia España, y navegó en demanda de Singapur, donde tenía previsto llegar este martes, 26 de agosto. Tras cuatro meses de navegación en el marco de la Operación Highmast, el 10 de agosto concluyó su integración en el grupo de combate del portaaviones británico HMS ‘Prince of Wales’, teniendo prevista su llegada a su base en Ferrol a mediados del próximo mes de octubre.

Sin duda, la presencia de este buque español en la región del Indo Pacífico ha marcado un hito histórico para la Armada español. Además, ha sido una clara muestra del compromiso de España con la seguridad marítima internacional, al tiempo que proyecta la imagen de las Fuerzas Armadas como instrumento de estabilidad, diplomacia de defensa y cooperación en regiones de especial interés estratégico.