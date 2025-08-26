Rey Varela visitó a los alumnos del Obradoiro Dual «Lavadeiros de Ferrol 1», en Covas y A Pedreira

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por el teniente alcalde, Javier Díaz, y el edil José Tomé responsable de Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural y Obras, visitó en la mañana de este martes, día 26, a los alumnos del taller dual Lavaderos de Ferrol 1, que se está impartiendo desde el pasado mes de diciembre. El regidor se desplazó hasta el lavadero de Covas y el de A Pedreira, donde están realizando diferentes tareas.

Este taller, que cuenta con una subvención de más de 205.000 euros de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración y cerca de 70.000 euros del Ayuntamiento de Ferrol, está permitiendo a 10 alumnos (ocho hombres y dos mujeres) mejorar su ocupabilidad mediante la especialidad de formación en la rama de construcción. “Es magnífico unir la posibilidad de formar a rapaces y chicas en el ámbito de la construcción con recuperar lugares emblemáticos de nuestras parroquias”, afirmó Rey Varela. “El empleo es una prioridad de este Gobierno municipal y creemos que la totalidad de los alumnos de este taller que desarrollamos el Ayuntamiento y la Xunta podrá tener un trabajo en muy poco tiempo”, añadió.

Durante estos nueve meses que dura la formación (finaliza en el mes de septiembre) los alumnos centran los trabajos de recuperación y rehabilitación en cuatro lavaderos: dos en Covas, uno en Serantes y otro en San Xurxo. Entre las tareas que llevarán a cabo están: relevos de cubiertas por otras de loseta, relevos de los canalones y bajantes existentes por otras de zinc, limpieza y reparación de paramento y posterior revestimiento con mortero de cal, colocación de asientos de granito moreno sobre muretes y embellecimiento de la cantería de piedra, entre otros.

“Este taller posibilita que los lavaderos estén en perfectas condiciones y puedan volver a ser lugar de encuentro”, aseguró Rey Varela, al tiempo que recuerda que también “es una manera de invertir en el rural de Ferrol y en la memoria colectiva”.