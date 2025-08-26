El pasado fin de semana, viernes 22 y sábado 23 el Club de Golf Campomar celebra el I Torneo «Tiendas Álvarez» en la modalidad de juego Stableford Individual Hándicap.

En la Prueba participaron un total de 58 jugadores. La prueba se disputó con un tiempo soleado lo que ayudó a que se consiguieran muy buenos resultados. Los ganadores en las distintas categorías fueron los siguientes:

Campeón Scratch: Fernando Cabezudo San José

1º Clasificado 1ª Categoría: Luis Sierra Carral

1º Clasificado 2ª Categoría: Álvaro de las Heras Montero

2º Clasificado 1ª Categoría: Francisco Pita-Romero Caamaño