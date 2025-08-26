Dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial colaboran en la extinción del incendio forestal en Quiroga

El Consorcio Provincial de Bomberos de A Coruña envió en la tarde de este lunes, día 25, dos dotaciones para colaborar en las tareas de extinción del incendio forestal que afecta al municipio lucense de Quiroga, donde permanece activado el nivel 2 del Plan de Emergencias.

El operativo desplazado está compuesto por dos vehículos BNP, con capacidad para 8.000 litros de agua cada uno, dos vehículos de mando y un total de 8 bomberos. Estos profesionales trabajaron durante toda la noche en condiciones extremas, contribuyendo a la contención de uno de los mayores incendios inscritos en los últimos años en Galicia.

En la mañana de este martes, día 25 fueron sustituidos por otro equipo de 8 bomberos, garantizando así la continuidad de los trabajos sobre el terreno. El incendio, que se inició en Larouco (Ourense), se extendió hasta Quiroga, arrasando miles de hectáreas de superficie forestal. El viento y las altas temperaturas provocaron que el fuego había bajado por las laderas del monte, alcanzando zonas cercanas a las viviendas. Los equipos de extinción trabajaron toda la noche en una zona en la que aún a primeras horas de la mañana de este martes permanece declarado el nivel 2 de alerta.

El presidente de la Diputación de A Coruña y del Consorcio Provincial de Bomberos, Valentín González Formoso, agradeció el trabajo de los efectivos desplazados “para apoyar a los compañeros de otras provincias y contribuir a proteger el territorio y las personas afectadas por los incendios” Formoso señaló también que “este tipo de despliegues reafirman la necesidad de un sistema público de emergencias bien dotado, coordinado y preparado para actuar en escenarios complejos como este”.

La Diputación de A Coruña, a través del Consorcio Provincial de Bomberos, mantiene su disposición a colaborar con los dispositivos de emergencia activados por la Xunta de Galicia, sumando medios técnicos y humanos para hacer frente a la ola de incendios que afecta a Galicia en las últimas semanas.