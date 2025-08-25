Alejo Ferreiro y Daniela Alonso campeones gallegos 2025 en los trials de Abanca Pantín Classic Galicia Pro

Alejo Ferreiro y Daniela Alonso fueron el campeón y la campeona gallega de esta jornada en los trials disputados este lunes en la playa de Pantín y logran el pase de honor a la competición internacional de la WSL (World Surf League), una prueba QS 4000 en categoría masculina y femenina, que arranca este martes con previsión de grandes olas.

Keko Ferreiro, surfista de A Estrada, consiguió el primer puesto con 10,44 en cinco olas. Mientras, entre las chicas –que disputaron la última de las finales de la jornada– se impuso Daniela Alonso, surfista de Vigo (DACSS), con 9,16 en seis olas, por delante de Lola Meléndrez, de Prado Surf School, Isa Gundín (Nativos) y Paula Paz.

También lograron el pase directo (wildcard) a la competición principal Teo García, que fue segundo con diez puntos en tres olas, por delante de Manuel Fernández (3º) y Leonardo Zambrano, en cuarto lugar, con cinco y seis olas que no les bastaron para clasificarse al QS.

En el caso de las chicas, sorprendió el regreso a la competición de Isa Gundín, ferrolana, y de Paula Paz, una coruñesa que también llevaba un tiempo sin competir, pero que mostraron un surf potente que las llevó hasta la final.

BAUTISMO DE SURF DEL BAXI FERROL

La jornada en el mar de este lunes fue muy larga. Comenzaba a primera hora de la mañana, con las primeras mangas a las 8:00, y finalizaba a las 19:30 con las finales y la entrega de premios en el escenario principal.

También se lanzaron hoy a las olas de Pantín las jugadoras del Baxi Ferrol, invitadas a un bautismo de surf por cortesía de Joyería Jael junto con su entrenador y parte del cuerpo técnico.

La competición internacional, con cerca de 200 surfistas del circuito mundial, comenzará este martes (del 26 al 31) hasta la gran final del domingo. Una prueba QS 4000 en categoría masculina y femenina de la Liga Mundial de Surf Profesional, entre los que se cuentan Jorgan Couzinet, Adur Amatriain, Janire y Anette González-Etxabarri, con previsión de grandes olas de más de cuatro metros.

Por otra parte, la de este lunes fue otra jornada animada, luminosa y muy concurrida, tanto en la arena de la playa como en el recinto del evento, con el rocódromo de Parque Ferrol, la rampa de skate de Cabreiroá y los Espazos Corresponsables –Dirección Xeral de Promoción da Igualdade da Xunta– como actividades dinamizadoras, además de gran afluencia en la zona gastro y en el minimarket local.