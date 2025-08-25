Festas Veran Ferrol 2025

Cabanas consigue una subvención para seguir promocionando el medio marino

Cabanas anuncia la obtención de una nueva subvención para continuar promocionando el mar y su ecosistema, facilitando así el conocimiento y puesta en valor de este medio del que dispone nuestro municipio.

El proyecto, con un importe total de 49.313,55€ se reparte en 3 anualidades, comenzando en este 2025 con la financiación de un remolque para el transporte del barco Anduriño, la elaboración de diversos materiales y contenidos y la ejecución de varias rutas turísticas.

El 2026 contará con la ejecución de nuevas rutas divulgativas, tanto a pie como a bordo de la embarcación «Anduriño», con distinta temática del entorno. Y también será renovada distinta cartelería de la zona.

Para finalizar, el 2027 consistirá en la realización de nuevas visitas guiadas, con diversos enfoques, tanto a pie como en la embarcación «Anduriño», para acabar de conocer el medio marino.

Esta actuación es financiada al 80% por el GALP, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, y dan continuidad a las diversas acciones que en estos días está ejecutando el Concello, y que incluyen la realización de 2 showcooking, rutas de exploración de las mareas, jornadas de senderismo y mejora y electrificación del Anduriño.

El alcalde de Cabanas, Fernando Couce, celebró esta nueva aportación de la Consellería, señalando la importancia de este proyecto de divulgación y conocimiento marino, consolidando a nuestro Ayuntamiento como referente de la puesta en valor del mar, y teniendo a los viajes en el barco «Anduriño» como actividad principal.

