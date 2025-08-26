Festas Veran Ferrol 2025

O pavillón Campo da Serra acolle o XXXI Torneo Cidade de Narón de balonmán

O pavillón Campo da Serra acolle este sábado 30, a trixésimo primeira edición do Torneo Cidade de Narón de balonmán, en horario de mañá e tarde. O concelleiro de Deportes, Ibán Santalla, presentou o evento acompañado por Alejandro Basoa e César de Castro, presidente e vicepresidente do Clube Balonmán Narón que coorganiza o evento co Concello, así como de Emilia de Castro e César de Castro xogadores do mesmo.

Na xornada da mañá, entre as 10:30 e as 14 horas, terán lugar os partidos da categoría infantil, nos que competirán ademáis do Narón, o OAR, o Viveiro e o Eume. Pola tarde, entre as 16:15 e as 19:15 horas, será o turno da categoría cadete na que participarán o clube anfitrión xunto co OAR e o Viveiro.

Como colofón a esta xornada, ás 20:15 horas terá lugar o 1º Encontro de copa da categoría senior no que se enfrontarán o Balonmán Narón e o Balonmán As Pontes.

O edil de Deportes valorou o feito de que un ano máis se dispute este torneo que xa en clásico da cidade, poñendo en valor o traballo realizado dende o Club Balonmán Narón e animando á cidadanía a acudir ao evento para apoiar aos deportistas que participarán no mesmo.

