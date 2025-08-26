Neda amplía con cargo al remanente de tesorería la partida destinada a la natalidad

El Ayuntamiento de Neda ha aprobado reforzar el presupuesto para las prestaciones municipales por nacimiento. La medida, incluida en la modificación de crédito aprobada este verano, se adoptó considerando el número de subsidios concedidos durante el primer semestre y previendo que los fondos incluidos en el presupuesto actual (5.000 euros) serán insuficientes. El aumento será del 38 %.

Así, la corporación municipal ha optado por añadir 1.900 euros extra a la partida presupuestaria destinada a la ayuda de pago único, con un importe de 300 euros (600 euros en caso de discapacidad), que podrán solicitar las familias empadronadas en el municipio por el nacimiento, adopción o acogimiento previo de un menor.

De esta forma, y ​​dado que en los primeros seis meses de 2025 se concedieron trece subvenciones (fueron 16 en todo 2024), la incorporación de estos fondos procedentes del remanente de la tesorería permitirá tramitar otras diez solicitudes, en caso de que lleguen a efectuarse.

Los padres empadronados en el municipio tienen derecho a recibir ayuda económica si la solicitan en un plazo máximo de tres meses desde el nacimiento o la notificación de la resolución judicial o administrativa de acogimiento familiar o adopción. Además, para contribuir a la estabilización de la población, es requisito indispensable para recibir el cheque que los padres firmen un compromiso de mantener su empadronamiento en Neda durante un mínimo de cuatro años.