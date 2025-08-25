La Xunta realiza labores de conservación en un tramo del río Belelle en el concello de A Capela

La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, está ejecutando actuaciones de conservación y mantenimiento de un tramo del río Belelle, que abarca 649 metros en el ayuntamiento de A Capela,

Las tareas, que se prolongarán durante cerca de dos semanas, consisten en la retirada de árboles caídos y biomasa presente en el canal fluvial para evitar atascos. Los trabajos, que fueron comunicados al ayuntamiento, se realizarán mediante la aplicación de herramientas manuales, el uso de motosierras y también con el empleo de un tractor.

Las actuaciones se centran en un tramo de algo más de medio kilómetro en el río Belelle a su paso por el lugar de La Iglesia, en la parroquia de Cabalar (Santa María), en el ayuntamiento coruñés de A Capela.

Una vez finalizadas las obras programadas por el organismo hidráulico dependiente del Ejecutivo gallego, este tramo fluvial quedará despejados de maleza, posibilitando así la circulación fluida de las aguas. Augas de Galicia desarrolla estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa y en las zonas de acceso y protección. El fin último de los trabajos es mejorar los lechos fluviales para favorecer las condiciones naturales del ecosistema de los ríos, actuando en las áreas en las que la Xunta tiene competencias, fuera de las tramas urbanas fluviales de responsabilidad municipal.



