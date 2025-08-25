Más de 15.000 personas han asistido a los conciertos en los primeros días de las Fiestas de Ferrol

Los conciertos de las Fiestas de Ferrol están siendo un éxito tras sus primeros tres días, tal y como marcan los registros de asistentes que ha dado a conocer este lunes el Concello de Ferrol, con 15.000 personas en la Plaza de Armas.

Más de 8.000 personas asistieron al pregón protagonizado por los jugadores de O Parrulo Ferrol y el posterior concierto de Omar Montes “que sabíamos que ía a ser un bo pistoletazo de saída das Festas e isto non sucede con calqueira artista”, afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela, además de la viralización en redes sociales de su vídeo vistiendo la camiseta del equipo de fútbol sala.

Las otras 7.000 personas se reparten en las actuaciones del sábado con el concierto de Cadena 100 de Hermanos Martínez, Funambulista y Gonzalo Hermida,y de Xoana, como la del domingo con Lucía Pérez y Mondra.