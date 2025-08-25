Rey Varela evita entrar en polémicas con Ferrol en Común por los festivos locales de 2026

Los festivos locales en Ferrol en el año 2026 serán el miércoles 7 de enero, San Xiao y el lunes 6 de abril, día de Chamorro, algo que no ha sido del agrado de Ferrol en Común, solicitando el cambio del miércoles 7 de enero al martes de Carnaval, el 17 de febrero.

Esta idea ha sido rechazada por el gobierno municipal y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, afirmaba este lunes tras la junta de gobierno local que “non hai que abrir polémica con isto”, recordando que estas dos fechas son las históricamente elegidas por el Concello de Ferrol, “con gran consenso na cidade”, salvo que el día de San Xiao sea en sábado o domingo “algo que tamén sucedeu durante o mandato de Ferrol en Común.”

Al mismo tiempo, el regidor recordaba el compromiso del gobierno municipal con el Entroido “o cal vai en aumento, coma antes nunca se facía.”