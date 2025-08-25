El Concello de Ferrol da luz verde a los convenios con Exponav, Meninas de Canido y AVV San Xoán de Filgueira

Este lunes la junta de gobierno local de Ferrol ha dado el visto bueno a la aprobación de los convenios para este año 2025 destinados a la Fundación Exponav, las Meninas de Canido y la AVV San Xoán de Filgueira, tal y como afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

En el caso de la Fundación Exponav, cuenta con un museo “con moitísimas visitas, un dos atractivos da cidade”, contando con una aportación de 55.000 euros.

Las Meninas de Canido, que tendrá su celebración del festival la próxima semana, coincidiendo con el inicio del mes de septiembre, contarán con 15.000 euros; mientras que la AVV San Xoán de Filgueira recibirá tamén 15.000 euros para a celebración da Noite Meiga.