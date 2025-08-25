Licitadas en Ferrol las obras de reparación del centro cívico de Caranza y el centro cultural Carvalho Calero

Dos edificios municipales tendrán una profunda renovación en los próximos meses, al aprobar la junta de gobierno local de Ferrol de este lunes la licitación de la reparación de la envolvente, entre otras actuaciones, del centro cívico de Caranza y la reforma del centro cultural Carvalho Calero, en Ensanche A.

En el caso del centro cívico de Caranza, este es un proyecto nacido en el mandato socialista de Ángel Mato en 2021 “e que quedou nun caixón, sen financiamento”, afirmaba el alcalde José Manuel Rey Varela, teniéndose que actualizar el importe a 581.000 euros, siendo su plazo de ejecución una vez adjudicado de seis meses. La Xunta de Galicia aportará el 88% de la financiación y el Concello de Ferrol el otro 12% restante.

El regidor recordaba que la última actuación realizada en este edificio data de 2009 y con esta nueva intervención “arranxarase a filtración de auga” que afecta a la biblioteca o al salón de actos, como también mejores de accesibilidad.

En relación a la biblioteca, cerrada al público desde hace varios años por este problema, José Manuel Rey Varela espera su reapertura a lo largo de 2026, tras esta intervención y otras menores a realizar en el espacio de la biblioteca, que se sumará también a una ampliación de personal municipal que permitirá esta reapertura, gracias a la nueva relación de puestos de trabajo del Concello de Ferrol.

Actuaciones en el centro cultural Carvalho Calero

En una situación muy parecida se encuentra el centro cultural Calvalho Calero, en el Ensanche A, el cual también contaba con un proyecto de 2021 que ahora ha sido actualizado, con un importe de 554.000 euros, también repartida su financiación en un 88% por la Xunta de Galicia y un 12% el Concello de Ferrol.

La reforma de esta instalación será casi integral “cumprindo cos compromisos cos veciños” de este barrio, afirmaba José Manuel Rey Varela.

El plazo de ejecución de esta intervención será de cinco meses, una vez sea adjudicada.