As Somozas convoca una línea de ayudas a familias para material escolar y desplazamientos del curso 25/26

El Ayuntamiento de As Somozas convoca una línea de subvenciones para ayudar a las familias a la hora de adquirir material escolar para el curso 2025/2026 de educación infantil, primaria y secundaria, FP Básica, Bachillerato, y para gastos de desplazamientos para estudiantes de ciclos medio o superior, y universitarios y para ayudar en los desplazamientos escolares. Los conceptos específicos subvencionables son los libros escolares, libros de lectura, material fungible necesario para la actividad escolar, mochilas, material informático, material deportivo y otros materiales fungibles dependiendo de la actividad que se realice. Las solicitudes podrán presentarse de 26 de agosto hasta el 30 de septiembre, y las personas beneficiarias deberán estar empadronadas en el Ayuntamiento de As Somozas (por lo menos un padre/madre/tutor/a del alumno o alumna) y no superar los ingresos de las de la suma de las bases imponibles del IRPF.

Las cuantías concedidas variarán en función de la titulación que estén cursando los alumnos o alumnas. Las bases de esta convocatoria están publicadas en el Boletín oficial de la provincia de A Coruña y la documentación necesaria para solicitar estas ayudas puede descargarse en la sede electrónica o solicitarse en la Casa del Ayuntamiento. Según indica el regidor local, Juan Alonso, “otro año más, continuamos apoyando y fomentando la educación. Por eso, acercamos estos recursos a nuestras familias para que puedan hacer frente a los gastos derivados de la escolarización de sus hijos y hijas”.



