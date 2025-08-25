Ferrol aprueba el proyecto de renovación de los dos campos de fútbol 8 de A Gándara

El Concello de Ferrol sigue poniendo en marcha las diferentes actuaciones del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ y este lunes la junta de gobierno local ha dado luz verde al proyecto básico y de ejecución para renovar los dos campos de fútbol 8 del complejo deportivo de A Gándara.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una instalación que lleva veinte años sin recibir inversiones y que permitirá la substitución del actual césped artificial por uno de última generación, además de otras intervenciones como una reforma en los vestuarios, o iluminación LED.

Esta intervención está valorada en 320.000 euros, de los cuales la Xunta de Galicia aportará la mitad, gracias al acuerdo firmado con el Concello de Ferrol en este proyecto de la ‘Cidade do Deporte’. El plazo de ejecución, tras su adjudicación, será de cuatro meses.