El Baxi Ferrol empieza su pretemporada

El BAXI Ferrol se ha puesto en marcha en la jornada de este lunes, con el inicio de su pretemporada sobre la pista del Pabellón de A Malata.

Las jugadoras se reencontraron con la pista tras el verano, sometiéndose a las valoraciones físicas de cara a empezar a trabajar bajo las órdenes de Lino López. La plantilla, que mezcla juventud, experiencia y nuevas caras, afronta con ambición el reto de seguir creciendo en la Liga Femenina Endesa y la Eurocup Women.

En este primer día ya pudimos ver a Gala Mestres, Moira Joiner, Alba Sánchez-Ramos y Blanca Millán, junto a las incorporaciones Bego de Santiago, Karolina Šotolová, Ine Joris y Karla Erjavec. A estas piezas se les sumarán en los entrenamientos las canteranas Elena Baldonedo, Carmela Permuy e Irene Somorrostro.

Las jugadoras Claire Melia y Dalayah Daniels, se incorporarán en los próximos días con el resto de sus compañeras.

Durante las próximas semanas, el equipo combinará sesiones de trabajo físico y táctico con partidos amistosos que servirán para afinar la preparación antes del inicio de la competición oficial.

Las jugadoras compartirán este lunes una jornada de convivencia y surf en el Pantín Classic, con el fin de irse conociendo y haciendo grupo.