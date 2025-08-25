A Deputación da Coruña impulsa la modernización de 302 pequeños negocios de municipios rurales

La Diputación de A Coruña destina 2.758.778,28 euros al impulso de 302 microempresas, pymes y personas autónomas, a través de la nueva convocatoria de las ayudas PEL-EMPRENDE INVERSIÓN 2025.

La iniciativa, dirigida a empresas ubicadas en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, busca modernizar y consolidar el tejido económico local mediante la adquisición de maquinaria, herramientas informáticas, mobiliario y equipaciones que mejoren los procesos de gestión e información. La cuantía de las ayudas oscila entre los 2.450 y los 17.500 euros por beneficiario y pueden cubrir hasta el 70 % de la inversión. Todos los elementos subvencionables deben ser nuevos y estar directamente vinculados a la actividad empresarial.

“Las ayudas PEL son una herramienta clave para promover la innovación y competitividad de las pequeñas empresas de los municipios del rural. Esta línea, en concreto, permite a las personas autónomas y pequeñas empresas afrontar inversiones fundamentales para modernizar sus negocios y mejorar su competitividad”, destacó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.

Perfil de las entidades beneficiarias

El 95 % de las ayudas fueron concedidas a profesionales autónomos/as. Además, un 82 % de las solicitudes concedidas pertenecen a sectores estratégicos, emergentes o de alto potencial para Galicia. Destacan especialmente las 124 actividades del ámbito agrícola, ganadero, forestal y de la pesca. Hace falta subrayar que el 100 % de las empresas beneficiarias de esta convocatoria no recibieron ayudas en ediciones anteriores, reforzando así el compromiso de la Diputación con la diversificación del apoyo al emprendimiento. Las comarcas de Santiago y Ferrol concentran el mayor volumen de ayudas con 107 y 79 concesiones respectivamente, que suman más del 60 % del presupuesto total (1.066.350,02 € en Santiago y 598.162,51 € en Ferrol). Las siguen las comarcas de Bergantiños y Costa da Morte (45 concesiones y 360.446,79 €), Barbanza (34 concesiones y 377.924,76 €) y A Coruña (37 concesiones y 355.894,20 €).

Entre los ayuntamientos con más empresas beneficiarias destacan As Pontes de García Rodríguez (17 ayudas y 124.688,72 € concedidos), Mazaricos (16 ayudas y 208.533,39 €), Dumbría y Touro (10 ayudas concedidas en cada uno de los ayuntamientos). En total, el 100 % de las ayudas se reparten entre ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, de los cuales más del 46 % tienen menos de 4.000. Impacto demográfico y económico Los datos consolidan el impacto de las ayudas en la fijación de población en el rural y en la dinamización de la economía local.

En concreto, 96 beneficiarios/as tienen su domicilio fiscal en ayuntamientos de entre 2.001 y 4.000 habitantes (31,79 % del total). “A través del programa PEL, estamos construyendo un modelo económico más justo y sostenible, que apoya directamente a las personas emprendedoras y refuerza el papel de las pequeñas empresas como motor del desarrollo local”, señaló la diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García.

8.130 empleos creados al amparo del PEL

Desde su puesta en marcha, el Plan de Empleo Local se consolidó cómo una de las principales políticas públicas de la Diputación de A Coruña en el impulso al empleo y al desarrollo económico. En total, más de 8.130 puestos de trabajo fueron creados en los sectores público y privado a lo largo de los últimos ocho años, gracias a este modelo de colaboración con las entidades locales y el tejido productivo.

