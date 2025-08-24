«Creo que las Fiestas de Ferrol van a salir muy bien» (Arán López, edil de Fiestas)

(Joaquín Enríquez)-Después del pistoletazo de salida con el pregón de O Parrulo y de los conciertos de Omar Montes y Cadena 100, las Fiestas de Ferrol continúan este domingo con las actuaciones de Lucía Pérez y Mondra. En este marco, hablamos con el concejal responsable de Fiestas, Arán López Martínez, para conocer sus impresiones sobre el arranque y el desarrollo del programa festivo.

GA.-–¿Cómo valoras este inicio de las Fiestas de Ferrol?

A.L.-«Lo valoro de manera muy positiva. Ya lo pudo comprobar ayer todo el mundo: la plaza de Armas estaba completamente llena, la gente disfrutó, rió, cantó, fue feliz. Había familias enteras, jóvenes, mayores… Por lo tanto, creo que la valoración es muy positiva».

GA.–¿En qué os basasteis para diseñar un programa tan variado?

A.L.-«La idea era hacer el programa lo más diverso posible para que todo el mundo se sienta representado con, al menos, uno o dos conciertos. Es cierto que hay muchísimos géneros musicales y es prácticamente imposible traerlos todos, pero buscamos una combinación de lo que pensamos que más podía gustar a la ciudad. El 1 de septiembre haremos una valoración final, pero estoy confiado en que va a salir todo muy bien».

GA.–La pregunta del millón: ¿con qué conciertos te quedarías?

A.L.-«Yo me quedaría con todos, sinceramente creo que es un cartelazo. Pero voy a barrer un poco para casa y mencionar a los grupos de los locales de ensayo. Al final, son gente joven de Ferrol, algunos que empiezan y otros con un poquito más de recorrido, como Faraway Place. Será el 31 por la tarde-noche, justo antes de los fuegos. Creo que es el plan perfecto: plaza de Armas, disfrutar del talento local y luego arrancar hacia el puerto para ver drones y fuegos».

GA.–Este año, además de los fuegos, vuelven los drones.

A.L.-«Exacto. Primero los drones, luego los fuegos y, para cerrar, la orquesta. Si me permites, me gustaría dar un consejo: recomiendo a la gente acudir al recinto donde estará el escenario de la orquesta, porque desde allí la vista va a ser privilegiada. Los drones estarán acompañados de sonido, como el año pasado, utilizando el sistema de la orquesta para el espectáculo. Se vivirá mucho mejor desde ese espacio.

La gente que no pueda entrar, aunque cabe muchísima, puede situarse en los aledaños del puerto y disfrutar igualmente tanto del espectáculo de drones como de los tradicionales fuegos de San Ramón».

Y sin más…pronto para valoraciones, mucho espectáculo por delante y..mucha labor a desarrollar Ah…y mucha fiesta, alegría y buen humor, ¡qué no falten!