O Parrulo Ferrol se lleva el VI Trofeo Cidade de Ferrol en un festival de goles

O Parrulo Ferrol se ha presentado oficialmente en esta temporada delante de su afición de la mejor manera posible, venciendo en un festival de goles por 9-4, a la selección de Kuwait, en el VI Trofeo Cidade de Ferrol, celebrado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Los ferrolanos querían sorprender del inicio, de igual manera que habían hecho el pasado miércoles ante CD Burela, saliendo de cinco con portero-jugador en las primeras jugadas con Jon y posteriormente con Novoa, encontrándose con una férrea defensa kuwaití, que, además, lograban ponerse por delante en su primera llegada, con un gol de Alajmi en la frontal del área por alto, culminando una rápida jugada de equipo desde atrás.

Este gol parecía un jarro de agua fría para O Parrulo Ferrol, pero nada más lejos de la realidad, continuando presionando en ataque, con un tiro de Diogo en el borde del área que evitaba el portero Khawari con un gran pie, pero, en la siguientes dos jugadas, Novoa era el encargado de darle la vuelta al partido, ejecutando a la perfección el juego de cinco, empatando al regatear dentro del área a un defensor y el 2-1 lo anotaba con un tiro alto desde el borde.

Los parrulos no bajaban el pie del acelerador, teniendo una gran efectividad cada vez que llegaban a portería, como también de estrategia, como en el caso del tercero con la firma de Diogo dentro del área, culminando una falta iniciada por Rubén Orzáez en la frontal y, tan solo dos minutos después, Novoa hacía su hattrick con una volea al primer toque por raso en el borde del área tras un córner.

Novoa estaba en estado de gracia en este partido y todo lo que tocaba iba para dentro, completando su particular póker de goles con un potente disparo nuevamente en el borde del área y, ya llegados al minuto 14, Turbi remataba al segundo palo una gran jugada de equipo para ampliar las distancias a 6-1.

Kuwait llegaba a su quinta falta, obligándoles a hacer un juego más conservador, pero los parrulos seguían siendo fieles a su estilo de juego y, en otra buena jugada al segundo palo desde el borde del área, Niko Vukmir remataba de cabeza para hacer el 7-1.

Los visitantes nunca bajaron los brazos y, en la recta final del primer tiempo lograban recortar distancias con dos goles casi seguidos, el primero de Alajmi al contragolpe con un tiro en la frontal del área que llegaba a tocar Canoli bajo palos, pero acababa dentro de la portería y, poco después Borashed remataba de cabeza al segundo palo una buena jugada de saque de banda, por lo que con este 7-3 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo tenía el mismo guion que el primero, con O Parrulo Ferrol teniendo el control del juego y Kuwait basando el suyo en defensa. Sobre la pista el balón circulaba más lento y las ocasiones tardaban más en sucederse, pero la primera clara que hubo a los ocho minutos, acababa nuevamente dentro de la portería, con un gol de Jon de tacón dentro del área culminando un buen centro de Novoa desde el borde del área.

A pesar de la desventaja en el marcador, Kuwait seguía luchando y peleando y, gracias a esto, Alajmi lograba hacer su hattrick aprovechando un robo en la frontal del área por raso para marcar el 8-4 al contragolpe.

Los visitantes sabían que no podían arriesgar mucho a nivel de contacto, al llegar a la quinta falta acumulativa y esto lo sabía aprovechar O Parrulo Ferrol con un gol de Turbi al segundo palo tras recibir un buen centro de Rubén Orzáez.

Este partido también servía para que los jóvenes parrulos en dinámica de entrenamientos con el primer equipo, tuvieran protagonismo sobre la pista con algunos minutos, como habíamos dicho anteriormente del portero del filial Canoli, como también de los jugadores juveniles Borja y Oti, este último incluso teniendo una doble oportunidad, quedándose muy cerca de anotar al segundo palo.

O Parrulo Ferrol tuvo muy cerca el décimo gol, teniendo un doble penalti a su favor, pero el lanzamiento de Diogo a media altura se estrellaba en el palo, por lo que no habría tiempo para más y este 9-4 acabaría siendo definitivo.

Al finalizar el partido, el presidente de la RFGF, Pablo Prieto; entregaba el trofeo de subcampeones del VI Trofeo Cidade de Ferrol a la selección de Kuwait y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, hacía lo propio con los campeones, O Parrulo Ferrol, finalizando este evento con una foto de familia de los dos equipos sobre la pista del Pabellón de A Malata.

El último test de O Parrulo Ferrol en esta pretemporada lo tendrán el próximo sábado, visitando nuevamente tierras portuguesas, para verse las caras con la SC Braga, de la máxima categoría.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Gonzalo Santa Cruz, Diogo, Rubén Orzáez – también jugaron – Xavi Cols, Jon, Turbi, Niko Vukmir, Dennis Berthod, Oti, Borja y Canoli.

Kuwait: Khawari, Fadhel, Naser, Alabasi, Alsarraj – también jugaron – Alajmi, Alasiri, Almansour, Almosawi, Albeijan, Ali Yaser, Salmeen y Suwailem.

Árbitros: Roberto Amor y Borja Darriba, junto con Berta García como asistente (Delegaciones de Ferrol y Lugo). Amonestaron a los locales Turbi y Diogo y al visitante Najeeb.

Goles: 0-1 Alajmi min.3, 1-1 Novoa min.5, 2-1 Novoa min.5, 3-1 Diogo min.9, 4-1 Novoa min.11, 5-1 Novoa min.12, 6-1 Turbi min.14, 7-1 Niko Vukmir min.15, 7-2 Alajmi min.18, 7-3 Borashed min.19, 8-3 Jon min.28, 8-4 Alajmi min.31, 9-4 Turbi min.34.

Pabellón: A Malata.