Xoana presentó en Ferrol sus últimas canciones

(Joaquín Enríquez-Inés Santiago.)-Xoana presentó en Ferrol sus nuevas canciones: «No se parecen en nada a las anteriores»

La artista de O Porriño actuó en la tarde de este viernes en las fiestas de Ferrol en el marco del concierto organizado por Cadena 100. Fue la encargada de abrir la noche ante un público entregado, y aprovechó la ocasión para presentar en primicia algunos de los temas de su nuevo trabajo discográfico. Hablamos con ella minutos antes de subir al escenario.

Galicia Ártabra.– Buenas tardes, Xoana. ¿Es la primera vez que estás en Ferrol? ¿Cómo te sientes?

Xoana.– «Pues un poco nerviosa, la verdad, porque hoy estreno canciones nuevas en directo. El público va a poder escuchar temas que no se parecen en nada a los anteriores. Aunque haya gente que me haya escuchado con el disco anterior, esto es algo muy diferente».

G.A.– ¿Qué diferencias encontramos respecto a tu disco Dardos?

X.– «A nivel musical, muchas. Este nuevo trabajo se acerca mucho más al pop, mientras que Dardos tenía una raíz más ligada alo galego, en diferentes ritmos. Además, hay un cambio importante en la temática: Dardos surgía de letras escritas por mi madre, mientras que este nuevo disco está compuesto íntegramente por mí. Eso se nota en la perspectiva, en la diferencia de edad y en los puntos de vista que se reflejan en las canciones».

G.A.– Un disco que, además, fue producido en Los Ángeles, ¿verdad?

X.– «Sí, se grabó aquí en Galicia, pero la producción corrió a cargo de Carlos Rodgarman en Los Ángeles. Fue una experiencia nueva y muy enriquecedora».

G.A.– ¿Qué proyectos tienes ahora entre manos?

X.– «Tengo 13 canciones que voy a ir publicando poco a poco. Me ha llevado bastante tiempo tenerlas listas, así que quiero disfrutar del proceso y de cada lanzamiento. Todas ellas formarán parte de un disco que verá la luz en unos meses».

G.A.– En Ferrol ha surgido recientemente un certamen para fomentar el talento joven, “O Talentiño”, que este año celebró su tercera edición con una gran participación, especialmente de vocalistas. ¿Qué consejo le darías a quienes están empezando?

X.– «Les diría que tengan paciencia y perseverancia, y que disfruten del camino. Esto es un proceso largo y cada persona tiene su ritmo. Los tiempos cambian, y es importante mantener siempre la mentalidad de hacer lo que te gusta, sin perder la ilusión».

Y dejamos a Xoana, más tarde abrió la sesión musical en la plaza de Armas y «el público estuvo con ella»