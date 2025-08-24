Galicia se divide este domingo entre altas temperaturas, nubes y posibilidad de lluvia en zonas afectadas por incendios

Una bajada de temperaturas generalizada marcará la jornada del domingo en Galicia, tras un caluroso sábado. Con todo, las temperaturas altas se mantendrán en la mitad sur, con valores entre los 30ºC y 35ºC. De hecho, el Miño de Ourense estará en alerta amarilla desde primera hora de la tarde por máximas superiores a 36ºC.

«Galicia quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones», apunta Meteogalicia en su parte meteorológico, en el que indica que habrá nieblas y nubes bajas cuanto más al oeste, donde no se descarta llovizna puntual a primera hora.

Por la tarde, existirá una tendencia a la apertura de grandes claros en la franja atlántica, con más nubes en la mitad norte. En el interior no se descartan chubascos aislados y ocasionales en zonas altas.

De esta manera, la provincia de Ourense, que actualmente sufre una grave ola de incendios, vivirá un contraste entre las máximas de la zona del Miño –con alerta amarilla entre las 15.00 y 21.00 horas– y la posibilidad de lluvias en localidades de su mitad este, algunas de ellas aún con fuegos sin extinguir, como municipios de la comarca de Valdeorras.

MÁXIMAS Y MÍNIMAS EN CIUDADES

Entre las ciudades, Ourense será la que marque la máxima del día, con un pronóstico de 37ºC. De igual forma, será la que experimente una mayor variación respecto a su mínima, de 13ºC según el pronóstico.

La temperatura máxima más baja la tendrá A Coruña, que espera marcar hasta 23ºC. El margen con su temperatura mínima, de 16ºC, es además el menor respecto al resto de ciudades.