Ferrol vivió una noche de música con el segundo día de fiestas y el concierto de Cadena 100

Ferrol volvió a llenarse de música este sábado con la celebración del segundo día de fiestas, que tuvo como plato fuerte el esperado concierto organizado por Cadena 100 en la plaza de Armas. Cientos de personas se dieron cita para disfrutar de una velada en la que participaron Gonzalo Hermida, Hermanos Martínez y Funambulista. Mientras, gran animación por las calles, buen tiempo reinante y sin faltar otros ingredientes , como actos deportivos de interés , Fútbol Sala (O Parrulo-Selección de Kuwait), «Concepción Arenal(Racing de Ferrol-Celta Fortuna) y Rally de Ferrol.

Éxito de Xoana

La música en directo comenzó a sonar a las 21:00 horas en la plaza de Armas con la actuación de la joven artista de O Porriño, Xoana, quien interpretó algunos de los temas que formarán parte de su próximo trabajo discográfico. Con un estilo fresco y una puesta en escena íntima, Xoana supo conectar con el público desde el primer acorde.

En declaraciones a Galicia Ártabra, medio con el que mantuvo una entrevista que ya puede verse en Instagram y que estará disponible en breve también en el diario digital, la cantante confesó sentirse “nerviosa por presentar algo diferente” pero también “encantada de estar en Ferrol”, ciudad que la recibió con entusiasmo.

Su actuación, aunque breve, dejó con ganas de más a los asistentes, quienes aplaudieron con fuerza antes de dar paso al esperado concierto de Cadena 100, que comenzó con la energía y sensibilidad de Gonzalo Hermida. A partir de ahí, la noche solo fue a más, con Funambulista y Hermanos Martínez.

Actos para este domingo

—-A las 10.00 horas, Batalla de Brión. Salida en lancha desde el Puerto de Ferrol al castillo de San Felipe.

—-A las 10.30 horas XXIII edición del Triatlón Cidade de Ferrol – Campeonato Xunta de Galicia 2025, en el que se darán cita 225 deportistas. Salida del Puerto de Ferrol. A continuación, se celebrarán los campeonatos gallegos, a las 12:00 h en categoría masculina y a las 13:15 h en la femenina.

Los recorridos constarán de 750 metros de natación en la ría de Ferrol, 20 kilómetros de ciclismo en cuatro vueltas por la Estrada Alta do Porto y el Acceso Norte, y 5 kilómetros de carrera a pie en tres vueltas por el paseo marítimo. Al finalizar todas las pruebas, alrededor de las 14:30 horas, se procederá a la entrega de trofeos

—-A las 21.00 horas, concierto de Lucía Pérez, en la Plaza de Armas.

—-A las 22.30 horas, Mondra, en la Plaza de Armas.

—-Fiestas de Caranza. Este día darán comienzo a las 9.00 horas con Gaitas y Cabezudos. A las 14.00 horas habrá una traca de fuegos, seguida de la comida a base de paella. La formación Pasión animará la sesión vermú.

A las 20.00 horas el grupo Los Limones actuará para los presentes y a las 23.00 horas será el turno de Jaque y Pasión.

—-Brión Folk Festival. Montes de Brión/Campo da festa

Por la mañá (programación de la marcha, recreación y comida campestre)

A las 20:00 h. Churrascada amenizada por la Banda de Gaitas «Agarimo» de Catabois.

A las 21:00 h. Conciertos: Maghúa, Lenda Ártabra y Mosquera Celtic Band.